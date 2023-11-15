Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Ganjar-Mahfud, HT: Indonesia Menjadi Negara Maju di 2045

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:22 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, HT: Indonesia Menjadi Negara Maju di 2045
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo /Foto: MNC Media
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan HT saat memberikan sambutan Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

“Suatu kehormatan, saya bisa hadir dan memberi sambutan pada Deklarasi Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar-Mahfud,” ujar HT seraya membagikan foto serta video acara pada laman Instagram miliknya, Rabu (15/11/2023).

“Tentunya, ini merefleksikan diri saya sendiri dan Partai Perindo kenapa memilih paslon Ganjar-Mahfud MD? Murni, keinginan kita bersama para partai pengusung lainnya untuk melihat Indonesia maju. Hal itu sejalan dengan visi dan misi Partai Perindo,” lanjut HT.

HT menegaskan, sudah menjadi keinginan bersama untuk menyaksikan Indonesia menjadi negara maju. “Kita ingin di tahun emas, Indonesia 2045 menjadi negara maju atau menjadi negara keempat atau kelima terbesar dunia,”jelasnya.

