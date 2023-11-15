Bandung Diguncang Gempa Dangkal M2,9, Warga Rasakan Getaran

BANDUNG - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi di Kabupaten Bandung pada pukul 04:15:46 WIB, Rabu (15/11/2023).

Episenter terletak pada koordinat 7.24 LS dan 107.67 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 25 km BaratDaya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada kedalaman 10 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar lokal wilayah setempat.

Dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Cikembang Kec. Kertasari dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.