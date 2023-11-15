Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,0 Guncang Jembrana Bali

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:39 WIB
Gempa M4,0 Guncang Jembrana Bali
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,0 magnitudo mengguncang Jembrana, Bali, Rabu, (15/11/2023) pukul 4.23 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9.57 Lintang Selatan dan 114.01 Bujur Timur.

"150 Kilometer Barat Daya Jembrana, Bali. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

 BACA JUGA:

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bali gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484/gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179/gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185135/gempa-B5ji_large.jpg
Gempa Dahsyat M5,5 di Bangladesh: 8 Orang Tewas dan Ratusan Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement