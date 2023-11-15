Gempa M4,0 Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,0 magnitudo mengguncang Jembrana, Bali, Rabu, (15/11/2023) pukul 4.23 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9.57 Lintang Selatan dan 114.01 Bujur Timur.

"150 Kilometer Barat Daya Jembrana, Bali. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

