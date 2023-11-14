Gempa M5,4 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,4 mengguncang Keerom , Papua, Selasa (14/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 12:53 WIB.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.4, 14-Nov-2023 12:53:48WIB, Lok:3.83LS, 151.14BT (1154 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:53 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )