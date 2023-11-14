Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Merauke Papua

, Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:06 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,9 mengguncang Merauke, Papua, Selasa (14/11/2023) sekira pukul 19.52 WIB.

"Gempa Mag:5.9, 14-Nov-2023 19:52:01WIB, Lok:6.57LS, 150.18BT (1090 km TimurLaut MERAUKE-PAPUA)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui akun X seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)