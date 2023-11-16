Lewat Pelatihan, Relawan Ganjar Tingkatkan Skill Generasi Milenial di Situbondo

SITUBONDO - Sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) membantu meningkatkan soft skill generasi milenial melalui program-program bermanfaat di wilayah Jawa Timur (Jatim). Kali ini, loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut menggelar pelatihan desain grafis untuk mengembangkan minat dan bakat puluhan pemuda-pemudi dan masyarakat di Aula Yayasan Baitul Rohmah, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jatim.

Wakil Koordinator Wilayah (Korwil) GGN Jatim Efendi Pradana mengatakan sejumlah anak muda dan masyarakat di wilayah tersebut sangat antusias mengikuti pelatihan yang digelar Gus-Gus Ganjar itu.

"Alhamdulillah, anak-anak muda antusias mengikuti pelatihan desain grafis," katanya, Kamis (16/11/2023).

Efendi menuturkan bahwa para peserta dibekali ilmu dan pengetahuan tentang desain grafis, mulai cara mengedit foto, tulisan, hingga mendesain produk secara digital.

Melalui pelatihan itu, Gus-Gus Ganjar ingin menjadikan anak muda di wilayah tersebut bisa menjawab tantangan digital di era globalisasi.

"Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa menambah skill teman-teman milenial agar memiliki nilai ekonomi," ujarnya.

Sukarelawan Ganjar Pranowo tersebut berharap para peserta anak-anak muda turut berkontribusi lebih banyak di bidang desain grafis.

"Harapannya ke depan anak-anak muda di desa ini bisa berkontribusi lebih banyak di bidang desain grafis atau dunia digital," ungkapnya.

GGN juga berharap para peserta terbuka peluang menjadi pengusaha muda di dunia digital setelah menguasai bidang desain grafis.

"Selain itu, semoga bisa memiliki peluang untuk menjadi entrepreneur muda agar bisa mandiri secara ekonomi," ucapnya.