Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dapat Bantuan Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli dan EDC Group, Warga Sidoarjo Merasa Terbantu

Yoyok Agusta , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:37 WIB
Dapat Bantuan Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli dan EDC Group, Warga Sidoarjo Merasa Terbantu
A
A
A

SIDOARJO - Salah satu warga Sidoarjo, Jawa Timur Yopa Suwikyo mengapreasiasi kegiatan operasi katarak dan pembagian kacamata gratis yang digelar MNC Peduli dan EDC Group.

Yopa mengaku senang bisa melakukan operasi katarak, yang lebih dari lima tahun dideritanya. Selama ini dirinya tidak memiliki biaya untuk melakukan oeprasi mata secara mandiri.

"Sudah mendingan ini (kondisi mata), merasa terbantu sekali dengan acara ini, semoga bisa terus dilakukan agar banyak juga yang terbantu," katanya.

Diketahui, MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group menggelar bakti sosial di optik EDC di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 60 warga kurang mampu. Mereka tidak saja diberikan edukasi, juga mendapakan pelayanan operasi katarak dan mendapatkan kacamata gratis.

Bertempat di optik EDC Sepanjang, ruko Sepanjang Town House, Jalan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kanupaten Sidoarjo ini, menjadi tempat bakti sosial yang digelar oleh MNC Peduli, Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group.

Kegiatan yang digelar kali kedua ini, diikuti lebih 60 warga kurang beruntung yang berasal dari Kecamatan Taman dan sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
EDC Group MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460//mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186357//country_manager_amazon_web_services_anthony_amni-bOZN_large.jpg
Amazon Sebut MNC Group Siap Manfaatkan Satelit Orbit Rendah untuk Masa Depan Industri Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186353//hut_mnc_group-IeWl_large.jpg
Kolaborasi Strategi AWS-MNC Group Dorong Lompatan Transformasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186349//executive_chairman_mnc_group_hary_tanoesoedibjo-vFLH_large.jpg
Hary Tanoe Tegaskan MNC Group Dorong Transformasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082//mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement