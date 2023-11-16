Dapat Bantuan Operasi Katarak Gratis dari MNC Peduli dan EDC Group, Warga Sidoarjo Merasa Terbantu

SIDOARJO - Salah satu warga Sidoarjo, Jawa Timur Yopa Suwikyo mengapreasiasi kegiatan operasi katarak dan pembagian kacamata gratis yang digelar MNC Peduli dan EDC Group.

Yopa mengaku senang bisa melakukan operasi katarak, yang lebih dari lima tahun dideritanya. Selama ini dirinya tidak memiliki biaya untuk melakukan oeprasi mata secara mandiri.

"Sudah mendingan ini (kondisi mata), merasa terbantu sekali dengan acara ini, semoga bisa terus dilakukan agar banyak juga yang terbantu," katanya.

BACA JUGA: MNC Peduli dan EDC Group Gelar Operasi Katarak dan Pembagian Kacamata Gratis

Diketahui, MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group menggelar bakti sosial di optik EDC di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 60 warga kurang mampu. Mereka tidak saja diberikan edukasi, juga mendapakan pelayanan operasi katarak dan mendapatkan kacamata gratis.

Bertempat di optik EDC Sepanjang, ruko Sepanjang Town House, Jalan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kanupaten Sidoarjo ini, menjadi tempat bakti sosial yang digelar oleh MNC Peduli, Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group.

Kegiatan yang digelar kali kedua ini, diikuti lebih 60 warga kurang beruntung yang berasal dari Kecamatan Taman dan sekitarnya.