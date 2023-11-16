MNC Peduli dan EDC Group Gelar Operasi Katarak dan Pembagian Kacamata Gratis

SIDOARJO - MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group menggelar bakti sosial di optik EDC di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 60 warga kurang mampu. Mereka tidak saja diberikan edukasi, juga mendapakan pelayanan operasi katarak dan mendapatkan kacamata gratis.

Bertempat di optik EDC Sepanjang, ruko Sepanjang Town House, Jalan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kanupaten Sidoarjo ini, menjadi tempat bakti sosial yang digelar oleh MNC Peduli, Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan EDC Group.

Kegiatan yang digelar kali kedua ini, diikuti lebih 60 warga kurang beruntung yang berasal dari Kecamatan Taman dan sekitarnya.

Pada bakti sosial MNC Peduli ini, warga mendapatkan pelayanan pengobatan gratis mulai dari periksa mata hingga operasi katarak. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini MNC Peduli juga memberikan kacamata baca gratis, dan memberikan penyuluhan kepada warga tentang penyakit mata dan tips untuk menjaga mata agar tetap sehat.

Yopa Suwikyo, salah satu warga mengaku senang bisa melakukan operasi katarak, yang lebih dari lima tahun dideritanya. Selama ini dirinya tidak memiliki biaya untuk melakukan oeprasi mata secara mandiri.

"Sudah mendingan ini (kondisi mata), merasa terbantu sekali dengan acara ini, semoga bisa terus dilakukan agar banyak juga yang terbantu," katanya.