Nelayan Bangkalan Apresiasi Operasi Katarak Gratis MNC Peduli dan Klinik Mata EDC

BANGKALAN – Warga Bangkalan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Yayasan Jalinan Kasih dan Program MNC Peduli dengan menggelar bakti sosial di kantor Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Selain menyalurkan bantuan untuk kelompok nelayan, baksos ini juga melakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan mata, serta operasi katarak untuk puluhan warga.

Perwakilan Klinik Mata EDC Bangkalan, Dian Anggraini, mengatakan, sedikitnya, lima puluh orang warga mengikuti program MNC Peduli ini. Mereka berasal dari kelompok nelayan Al Ikhlas Bancaran.

“Sasarannya ada 50 pasien yang diperiksa mata, deteksi dini katarak dan pterygium,” ujar Dian Anggraini.

Mereka terlebih dahulu mendapatkan penjelasan, serta edukasi terkait kesehatan mata, terutama bagi warga yang bekerja di luar ruangan, termasuk para nelayan.

“Warga dan nelayan setempat pun mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan bakti sosial Yayasan Jalinan Kasih dan MNC Peduli ini. Insya Allah kegiatan ini bermanfaat bagi nelayan kami,” ujar Ketua Kelompok Nelayan Bancaran, Abdul Ghafur.

Setelah mendapat edukasi tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis, kepada perwakilan warga dan nelayan yang hadir di lokasi.