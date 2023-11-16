MNC Peduli dan Klinik Mata EDC Group Adakan Operasi Katarak Gratis di Bangkalan

BANGKALAN - Yayasan Jalinan Kasih dan Program MNC Peduli menggelar bakti sosial di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Selain menyalurkan bantuan untuk kelompok nelayan, baksos ini juga melakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan mata, serta operasi katarak untuk puluhan warga.

MNC Peduli bekerjasama dengan klinik mata EDC Group, menggelar bakti sosial yang dipusatkan di kantor Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan.

Sedikitnya, lima puluh orang warga mengikuti program MNC Peduli ini. Mereka terlebih dahulu mendapatkan penjelasan, serta edukasi terkait kesehatan mata, terutama bagi warga yang bekerja di luar ruangan, termasuk para nelayan.

“Warga dan nelayan setempat pun mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan bakti sosial Yayasan Jalinan Kasih dan MNC Peduli ini,” ujar Lurah Bancaran, Sugiono di lokasi.

Setelah mendapat edukasi tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis, kepada perwakilan warga dan nelayan yang hadir di lokasi.