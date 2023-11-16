Tingkatkan Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku ke TPQ Cahaya Islam Bangkalan

BANGKALAN - MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada TPQ Cahaya Islam di Bangkalan, Jawa Timur, pada Rabu (15/11/2023). Bantuan tersebut guna meningkatkan literasi minat baca anak-anak sejak dini.

Beragam jenis buku bacaan itu diterima secara simbolis oleh pengajar TPQ dan disambut gembira anak-anak. Mereka senang menerima bantuan itu dan membaca langsung buku-buku tersebut.

Para ustazah TPQ Cahaya Islam menyambut baik donasi buku-buku itu. Selain bisa menjadi stimulan bagi anak-anak untuk belajar, buku tersebut bisa menjadi bahan bacaan bagi anak didik untuk mengisi waktu luang.

BACA JUGA: Ratusan Karyawan Antusias Donorkan Darah Lewat MNC Peduli Love Donation

Mereka berharap buku-buku bacaan baru meningkatkan minat baca anak-anak sejak dini. Selain itu menambah wawasan anak-anak tentang ilmu pengetahuan.

"Kami berterima kasih sekali atas banduan buku dari MNC Peduli. Tentu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak," kata salah seorang ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan, Rosidah.

BACA JUGA: MNC Peduli Serahkan Donasi kepada PMI Jakarta Pusat di Bulan Dana

Sementara itu, siswi TPQ Cahaya Islam, Nindita, tampak gembira bisa mendapatkan buku bacaan baru. Bahkan dia mengaku tak sabar ingin membaca buku tersebut.