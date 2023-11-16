MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku, Ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan : Sangat Bermanfaat

BANGKALAN - MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ratusan buku bacaan kepada TPQ Cahaya Islam di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023). Pihak TPQ Cahaya Islam berterima kasih atas bantuan dari MNC Peduli tersebut.

Para ustazah TPQ Cahaya Islam mengapresiasi bantuan atas ratusan buku itu. Buku tersebut bisa menstimulasi anak-anak untuk belajar. Selain itu, anak-anak bisa memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku.

"Kami berterima kasih sekali atas banduan buku dari MNC Peduli. Tentu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak," kata salah seorang ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan, Rosidah, Rabu (15/11/2023).

Mereka berharap buku-buku bacaan baru meningkatkan minat baca anak-anak sejak dini. Selain itu menambah wawasan anak-anak tentang ilmu pengetahuan.

Sementara itu, siswi TPQ Cahaya Islam, Nindita, senang mendapatkan buku bacaan baru.

"Tadi ada buku tentang misteri. Penasaran pingin baca," katanya.

Ia menyebutkan, selama di TPQ anak-anak diajarkan berbagai pengetahuan tentang Islam.