Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku, Ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan : Sangat Bermanfaat

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:37 WIB
MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku, Ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan : Sangat Bermanfaat
MNC Peduli salurkan ratusan buku ke TPQ Cahaya Islam Bangkalan. (iNews/Taufik Syarkawi)
A
A
A

BANGKALAN - MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ratusan buku bacaan kepada TPQ Cahaya Islam di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023). Pihak TPQ Cahaya Islam berterima kasih atas bantuan dari MNC Peduli tersebut.

Para ustazah TPQ Cahaya Islam mengapresiasi bantuan atas ratusan buku itu. Buku tersebut bisa menstimulasi anak-anak untuk belajar. Selain itu, anak-anak bisa memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku.

"Kami berterima kasih sekali atas banduan buku dari MNC Peduli. Tentu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak," kata salah seorang ustazah TPQ Cahaya Islam Bangkalan, Rosidah, Rabu (15/11/2023).

Mereka berharap buku-buku bacaan baru meningkatkan minat baca anak-anak sejak dini. Selain itu menambah wawasan anak-anak tentang ilmu pengetahuan.

Sementara itu, siswi TPQ Cahaya Islam, Nindita, senang mendapatkan buku bacaan baru.

"Tadi ada buku tentang misteri. Penasaran pingin baca," katanya.

Ia menyebutkan, selama di TPQ anak-anak diajarkan berbagai pengetahuan tentang Islam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement