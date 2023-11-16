Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Cara Tuan Guru Ganjar Makmurkan Tempat Pengajian di Asahan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:33 WIB
Cara Tuan Guru Ganjar Makmurkan Tempat Pengajian di Asahan
Relawan Ganjar di Sumatera Utara/ist
A
A
A


ASAHAN- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara (Sumut), menyalurkan bantuan berupa kipas angin dan rehal (meja) Al-Quran untuk TPQ Al Ikram yang berlokasi di Dusun II, Desa Sei Lendir, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Koordinator Daerah Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Asahan, Ravi Siagian mengatakan bantuan yang diberikan itu bertujuan untuk memakmurkan TPQ Al Ikram yang menjadi tempat mengaji anak-anak dan masyarakat setempat.

“Adapun yang diperlukan hari ini kami sudah berkonsultasi kepada ketua TPQ untuk apa yang diperlukan dan apa yang dibutuhkan TPQ,” ujar Ravi Kamis (16/11/2023).

Ravi menambahkan, bantuan rehal Alquran dan kipas angin diberikan untuk TPQ Al Ikram lantaran tempat tersebut itu adalah salah satu tempat pengajian yang banyak muridnya.

Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan pengajian di sana, sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumut menyalurkan bantuan sebagai bentuk dukungan kepada kemakmuran TPQ.

