Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar Sebut Nomor Urut 3 Simbol Persatuan Indonesia: Mengungkap 6 Makna Sila Ketiga Pancasila

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:34 WIB
Ganjar Sebut Nomor Urut 3 Simbol Persatuan Indonesia: Mengungkap 6 Makna Sila Ketiga Pancasila
Ganjar-Mahfud dapat nomor urut 3 dalam Pemilu 2024/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa nomor urut 3 yang diperolehnya mencerminkan semangat persatuan Indonesia yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila.

Menurutnya, penting untuk menjaga semangat persatuan ini agar masyarakat tidak terpecah belah dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 BACA JUGA:

"Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas, sesuai dengan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan," kata Ganjar saat pengundian nomor urut di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ganjar menyoroti bahwa masyarakat seharusnya menikmati kebahagiaan dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun, sayangnya, menurutnya, publik disuguhi drama yang menggelisahkan.

 BACA JUGA:

"Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemred, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu," ungkapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa semua pihak harus berupaya menjalankan demokrasi yang menurutnya belum berjalan dengan baik.

Layaknya sila ketiga sendiri yang mencerminkan persatuan Indonesia dimana semua rakyat harus Bersatu menghadapi apapun atau dalam konteks ini bersatu memastikan lancarnya pesta demokrasi.

Ia menggambarkan perjalanan demokrasi seperti aliran air yang terkadang lurus, namun bisa berliku-liku, dan percayalah, air yang mengalir akan mengikuti arah batinnya karena persatuan Indonesia untuk memperjuangkan demokrasi yang jujur dan adil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement