Ganjar Sebut Nomor Urut 3 Simbol Persatuan Indonesia: Mengungkap 6 Makna Sila Ketiga Pancasila

JAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa nomor urut 3 yang diperolehnya mencerminkan semangat persatuan Indonesia yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila.

Menurutnya, penting untuk menjaga semangat persatuan ini agar masyarakat tidak terpecah belah dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas, sesuai dengan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan," kata Ganjar saat pengundian nomor urut di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ganjar menyoroti bahwa masyarakat seharusnya menikmati kebahagiaan dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun, sayangnya, menurutnya, publik disuguhi drama yang menggelisahkan.

"Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemred, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu," ungkapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa semua pihak harus berupaya menjalankan demokrasi yang menurutnya belum berjalan dengan baik.

Layaknya sila ketiga sendiri yang mencerminkan persatuan Indonesia dimana semua rakyat harus Bersatu menghadapi apapun atau dalam konteks ini bersatu memastikan lancarnya pesta demokrasi.

Ia menggambarkan perjalanan demokrasi seperti aliran air yang terkadang lurus, namun bisa berliku-liku, dan percayalah, air yang mengalir akan mengikuti arah batinnya karena persatuan Indonesia untuk memperjuangkan demokrasi yang jujur dan adil.