Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Palangkaraya Menuju Kota Lengkap, Lindungi Warga dari Mafia Tanah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:56 WIB
Palangkaraya Menuju Kota Lengkap, Lindungi Warga dari Mafia Tanah
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto (foto: Istimewa)
A
A
A

 

PALANGKARAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 10 sertifikat secara door to door di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada Kamis 16 November 2023.

Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palangkaraya.

Hadi Tjahjanto menjelaskan kepada masyarakat terkait tulisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di dalam sertipikat. "Ini maksudnya kalau nanti mau dipecah (waris, red), Ibu tidak perlu membayar BPHTB-nya lagi," ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada salah seorang penerima benama Mariani (60).

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, jumlah bidang tanah yang ada di Kota Palangka Raya diestimasi sebanyak 222 ribu bidang tanah dan sudah terdaftar kurang lebih 88% atau 197.300 bidang. "Tinggal 12% lagi selesai. Harapan saya tahun ini Palangkaraya menjadi Kota Lengkap," tuturnya.

Arti dari Kota Lengkap itu sendiri, dikatakan Hadi Tjahjanto bahwa seluruh bidang tanah terdaftar, artinya tidak ada lagi tumpang tindih dan saling mencaplok wilayah yang menyebabkan cekcok antar tetangga. "Berikutnya kalau sudah semua terdaftar, kemudian kita unggah secara digital sudah akurat maka tidak ada lagi mafia tanah. Artinya negara melindungi masyarakat dari ancaman mafia tanah," ujarnya.

Dengan begitu, dengan adanya sertifikat, warga terlindungi dari mafia tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006418/laksanakan-reforma-agraria-indonesia-diminta-berbagi-kunci-sukses-di-konferensi-tanah-bank-dunia-9vu8GmruMY.jpg
Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984060/polda-jatim-bekuk-lima-mafia-tanah-di-banyuwangi-dan-pamekasan-mZVp8D3KMF.jpg
Polda Jatim Bekuk Lima Mafia Tanah di Banyuwangi dan Pamekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/525/2978876/tanah-bergerak-di-bandung-barat-hampir-2-hektare-40-bangunan-rusak-BCoVgSrEj4.jpg
Tanah Bergerak di Bandung Barat Hampir 2 Hektare, 40 Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973662/ahy-siap-berantas-mafia-tanah-tidak-ada-negosiasi-di-situ-Jq98xt6REM.jpg
AHY Siap Berantas Mafia Tanah: Tidak Ada Negosiasi di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969728/nirina-dapatkan-kembali-sertifikat-tanahnya-saya-menjadi-bukti-pemberantasan-mafia-tanah-berjalan-SmIiCXz68i.jpg
Nirina Dapatkan Kembali Sertifikat Tanahnya: Saya Menjadi Bukti Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/340/2961232/serahkan-160-sertipikat-menteri-hadi-dorong-konsolidasi-tanah-pertanian-di-lombok-barat-mSgeHNZxCr.jpg
Serahkan 160 Sertipikat, Menteri Hadi Dorong Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement