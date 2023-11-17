Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tabrakan dengan Bus Brimob Polda Lampung, Sopir Truk LPG Meninggal Dunia

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:01 WIB
Tabrakan dengan Bus Brimob Polda Lampung, Sopir Truk LPG Meninggal Dunia
Truk tabrakan dengan bus Polda Lampung (Foto: Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Budi Santoso (25) sopir truk gas LPG yang mengalami tabrakan dengan bus Brimob Polda Lampung di Lampung Timur meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, saat dibawa ke rumah sakit, Budi dalam kondisi kritis dengan mengalami luka parah dan patah pada kedua kakinya.

Umi menuturkan, sopir truk yang merupakan warga Kota Metro tersebut meninggal dunia di RS Ahmad Yani Metro pada Kamis 16 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB.

"Sekitar pukul 9 malam, sopir truk atas nama Budi Santoso menghembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya sempat dirawat di RS Ahmad Yani Metro. Dia mengalami luka parah diantaranya patah pada kedua kakinya," ujar Umi saat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023).

Umi mengungkapkan, lima korban lainnya yang terdiri dari anggota Polri maupun warga sipil masih menjalani perawatan intensif di RS Ahmad Yani Metro.

"Untuk korban lainnya masih ada yang dirawat, baik sipil maupun dari anggota Brimob sendiri," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
