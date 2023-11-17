Gadis di Bawah Umur Jadi Korban Pemerkosaan di Bilik Kamar

SAMPANG - Seorang gadis di bawah umur asal Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, jadi korban pemerkosaan oleh seorang pria hidung belang di sebuah bilik kamar, Kamis 9 November 2023.

Tak terima dengan kejadian itu, orangtua gadis tersebut melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian Polres Sampang pada keesokan harinya setelah ditelfon oleh korban.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto membenarkan adanya laporan dari warga bahwasanya ada peristiwa dugaan Pencabulan anak di bawah umur.

"Pada tanggal 10 November kemarin ada yang melapor terkait kasus dugaan pencabulan di Kecamatan Omben," ujarnya, Jumat (17/11/2023)

Menurutnya, pelapor bernama Mohiburroham (36) warga , Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura.