9 Pelajar SMP Ditangkap, Diduga Perkosa Teman Sebaya di Palopo

PALOPO - Petugas Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan menangkap sembilan pelajar SMP karena melakukan pemerkosaan terhadap temannya sendiri. Dari sembilan pelajar, tujuh di antaranya terbukti melakukan persetubuhan.

Tujuh dari sembilan pelajar SMP yang diamankan karena terlibat dalam kasus pemerkosaan kini diamankan di Mapolres Palopo. Ketujuh pelaku tersebut kini dinyatakan terbukti melakukan persetubuhan terhadap rekan sebayanya.

Para pelaku melakukan persetubuhan hanya karena rasa penasaran. Mereka pun melakukannya bukan secara bersamaan melainkan dilakukan dalam jangka waktu berbeda.

Dari catatan polisi, aksi kekerasan anak di bawah umur kebanyakan terjadi akibat penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Mudahnya mengakses situs porno mendorong rasa penasaran dan rasa ingin coba.

Kasat Reskrim Polres Palopo Iptu Alvin Aji Kurniawan mengatakan, untuk menyelamatkan masa depan para pelaku yang masih duduk di bangku SMP, aparat kepolisian mengandeng pemerhati perempuan dan anak, pihak sekolah, orangtua korban serta wali para pelaku melakukan mediasi mencari solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut.

(Arief Setyadi )