Edukasi Peternak dan Petani, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik di NTB

LOMBOK TENGAH – Pendukung pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tergabung dalam Pandawa Ganjar Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar pelatihan pengolahan pupuk organik untuk para peternak dan petani.

Koordinator Wilayah Pandawa Ganjar NTB, Hadinata mengatakan, para peternak dan petani yang mengikuti pelatihan pengolahan pupuk organik adalah perwakilan dari 4 kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah.

“Kita memberikan pelatihan pengolahan pupuk organik kepada para peternak yang ada di Lombok Tengah, yakni Kecamatan Pujut, Praya Tengah, Praya Barat, dan Praya Timur,” ujar Hadinata, dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

NTB pun selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya untuk mengolah pupuk yang melimpah dari hewan ternak, seperti sapi dan ayam.

Dia menambahkan, pelatihan pengolahan pupuk organik diadakan untuk memberikan edukasi kepada peternak dan petani ihwal pembuatan pupuk organik yang bagus dan murah.

Menurut Hadinata, pemateri yang merupakan pembuat pupuk organik sekaligus salah satu pemilik perusahaan pupuk organik di NTB sengaja dihadirkan untuk menguatkan materi yang diberikan.

“Kegiatan Pandawa Ganjar Nusa Tenggara Barat hari ini adalah memberikan pelatihan atau edukasi terutama kepada masyarakat petani dan peternak,” ucap Hadinata.

Saat ini, NTB tengah memasuki musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pandawa Ganjar mendorong peternak dan petani bisa mengoptimalkan intensitas hujan.

Oleh sebab itu, sukarelawan Pandawa Ganjar menggencarkan pelatihan pengolahan pupuk organik kepada para peternak dan petani.