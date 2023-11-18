Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gantung Diri, Pria di Malang Diduga Jadi Korban Penculikan dan Kekerasan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:43 WIB
Gantung Diri, Pria di Malang Diduga Jadi Korban Penculikan dan Kekerasan
Ditemukan gantung diri, pria di Malang diduga jadi korban kekerasan dan penculikan. (Ist)
A
A
A

 

MALANG - Kematian seorang pria yang awalnya diduga bunuh diri menjadi perhatian Polres Malang. Pasalnya, pria bernama Abdul Gofur (53), warga Jalan Asi Kurnia, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, ini terindikasi mendapat serangkaian intimidasi dan kekerasan fisik sebelum akhirnya ditemukan gantung diri.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya kini masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang. Gofur, dikatakan Gandha, ditemukan gantung diri di sebuah rumah milik pria berinisial M di Jalan Imam Bonjol, Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Kamis (16/11/2023) siang.

"Kami masih menunggu hasil autopsi di RS Saiful Anwar Malang. Karena memang kematian korban ini sepertinya tidak wajar," ucap Gandha, saat dikonfirmasi pada Sabtu (18/11/2023) pagi.

Menurut Gandha, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, keluarga korban sempat melaporkan jika kehilangan anggota keluarganya pada Kamis (16/11/2023) sekira pukul 10.30 WIB.

"Korban ini dilaporkan hilang oleh istrinya pada Kamis (16/11/2023), laporan itu dilakukan istri korban ke Polsek Kepanjen," tutur Gandha.

Setelah melapor ke Polsek Kepanjen, istri korban atas nama Sarbiyah dan anak kandungnya, Sulistyono, berupaya mencari keberadaan korban. Sejumlah anggota keluarganya juga mencurigai beberapa orang pria yang membawa korban menggunakan mobil, sengaja menculik korban hingga meminta sejumlah uang tebusan.

Tak lama berselang, keluarga korban mendapatkan kabar jika telah ditemukan seorang pria tewas gantung diri di sebuah rumah pada Kamis (16/11/2023) sekira pukul 14.30 WIB.

Topik Artikel :
Gantung diri Bunuh Diri
