Pulang Kampung, Mahfud MD Disambut Meriah Ribuan Warga di Suramadu

JATIM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pulang ke kampung halamannya di Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023). Mahfud melakukan serangkaian kegiatan di Pulau Garam ini.

Ini kali pertama Mahfud melakukan kunjungan ke Madura setelah putra Pamekasan ini ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud MD diketahui adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang mendapat nomor urut tiga.

Mahfud ke Madura kali ini berstatus sebagai cawapares, bukan dalam rangka kunjungan kerja sebagai Menko Polhukam. Itu sebabnya, kunjungannya dilakukan hari Sabtu, bukan saat hari kerja.

Sejak ditetapkan sebagai cawapres tanggal 13 November 2023, kegiatan Mahfud sebagai kontestan Pemilu dilakukan setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, ditambah cuti setiap hari Jumat.

Karena merupakan kunjungan pertama setelah bertatus cawapres, warga Madura menyambutnya dengan suka cita. Ribuan warga yang berasal dari berbagai kabupaten di Pulau Garam ini, dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, berkumpul di ujung Jembatan Suramadu Surabaya untuk menjemput Sang Putra Daerah yang memang sejak dulu menjadi kebanggaan mereka.

Warga yang sebagian besar adalah anak muda, santri, pemuka agama, dan tokoh masyarakat ini seakan ingin menunjukkan, mereka bersatu untuk menyambut kepulangan Mahfud ke tanah leluhurnya.

Ratusan anak muda dengan menggunakan motor vespa menyambut Mahfud di titik awal memasuki Madura yaitu di ujung Jembatan Suramadu, sekitar pukul 07.30 WIB. Mereka mengawalnya memasuki jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura.

Selain vespa, ada pula kapal nelayan di sisi jembatan, mengawal putra asli daerah ini. Di ujung kaki jembatan di wilayah Madura, ribuan warga sudah berkumpul menyambut tokoh kebanggaan mereka. Ribuan warga meneriakkan yel-yel Ganjar Mahfud dan bershalawat.

Mahfud yang berada di mobilnya, lantas menyapa para pendukungnya yang mengacungkan salam tiga jari. Mahfud pun membalasnya dengan mengacungkan jarinya dan meneriakkan salam demokrasi.