Shalawat dan Istigosah Bareng Ikama di Bangkalan, Mahfud Didoakan Jadi Pemimpin Indonesia

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD mengunjungi kampung halamannya di Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023).

Kedatangannya disambut oleh ribuan warga Madura di Jembatan Suramadu. Mahfud kemudian menghadiri acara Istigosah di Lapangan Ikatan Keluara Madura (IKAMA), Morkepek, Bangkalan.

Salah satunya oleh KH Muqtafi Aschal, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sirrul Cholil yang merupakan cicit dari Syaikhona Cholil Bangkalan. Ia mendoakan Mahfud bisa menjadi pemimpin nasional.

"Beliau putra asli Madura. Kita doakan menjadi pemimpin nasional, wakil khalifah Allah mewakili rakyat Madura dan Indonesia," ungkap KH Muqtafi saat sambutan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKAMA Haji Rawi menyatakan, Mahfud sebagai putera terbaik Madura, perlu didukung oleh orang Madura. Dia memastikan, Mahfud jika terpilih, tak akan jadi ban serep. Mahfud akan terus berkontribusi khususnya di sektor penegakan hukum.

"Apalagi beliau tidak pernah sabar menghadapi kemungkaran. Meski jadi Wakil, saya yakin beliau tak akan diam melihat kemungkaran. Karena sifat tabligh, sidik, amanah, fathonah, ada di diri beliau," ucapnya.

Di sisi lain, relawan IKAMA Nasional Haji Zaini berdoa, cita-cita Mahfud tercapai.