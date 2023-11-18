Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Bandung, Getarannya Terasa di Garut Hingga Ciamis

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:16 WIB
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Bandung, Getarannya Terasa di Garut Hingga Ciamis
Guncangan gempa Bandung terasa di Garut hingga Ciamis. (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Gempa berkekuatan besar di atas magnitudo 5 mengguncang daerah Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan guncangan gempa turut dirasakan di Garut hingga Ciamis.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 18-Nov-23 06:34:28 WIB, Lok:7.86 LS, 107.27 BT (Pusat gempa berada di laut 97 km Barat Daya Kab. Bandung), Kedlmn:21 Km Dirasakan (MMI) III Garut , III Sindangbarang, III Ciamis, III Pakenjeng, III Bungbulang #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Sebagaimana diketahui, BMKG awalnya melaporkan terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pagi ini. BMKG kemudian memutakhirkan data bahwa gempa tersebut berkekuatan magnitudo 5,2.

Gempa dilaporkan terjadi pukul 06.34 WIB. Pusat gempa berada di 97 kilometer Barat Daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 21 kilometer.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, warga Bandung dan sekitarnya diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
