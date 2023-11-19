Pertamina Gandeng Generasi Muda Peduli Lingkungan Wujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional Berbasis Energi Terbarukan

CIREBON- SMPN 7 Kota Cirebon, peraih predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional yang merupakan binaan Pertamina Hulu Energi ONWJ mendapatkan implementasi energi bersih panel surya pada program Sekolah Energi Berdikari.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 7 Cirebon Dra. Euis Sulastri, M.Pd saat memberikan sambutan dalam kegiatan Energizing Sustainable Community, di SMPN 7 Kota Cirebon, Kamis (16/10/2023). Dalam kegiatan ini, SMPN 7 Kota Cirebon secara simbolis menerima bantuan panel surya berkapasitas 3,3 Kwt (kilowatt) sekaligus bantuan bibit pohon alpukat, durian, jambu, dan jeruk lemon di taman sekolah.

"Terima kasih kepada Pertamina. Adanya bantuan dan dukungan dari Pertamina merupakan mimpi besar kami yang terwujud tiba-tiba, sehingga kami merasa mendapatkan berkah yang tidak terduga," kata Euis dalam sambutan.

Hal senada juga diungkapkan Plt. Walikota Cirebon Eti Herawati, saat memberikan sambutan. Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, pihaknya menyambut baik kontribusi Pertamina di wilayahnya.

"Ini sebuah kebangaan buat kami. Dari 10 titik di Indonesia, salah satunya SMPN 7 Kota Cirebon yang jadi lokasi program sekolah energi berdikari Pertamina. Hal ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak di sekolah, perjuangan yang dilakukan ibu-ibu membuahkan hasil," katanya.