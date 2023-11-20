Pelaku Curanmor di Deliserdang Tewas Dihajar Warga, Satu Rekannya Kritis

MEDAN - Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor tewas diamuk warga setelah tertangkap tangan beraksi bersama seorang rekannya di bilangan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (20/11/2023).

Informasi yang dihimpun, pelaku yang tewas diamuk massa adalah RR (25), warga Komplek Griya II Helvetia, Deliserdang. Sementara rekannya berinisial WU (30), warga Jalan Swadaya Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Keduanya diduga beraksi mencuri sepeda motor Honda Vario milik warga bernama Sakti Elfriando Girsang di Jalan H. Anif, Percut Seituan. Saat itu motor korban tengah terparkir di depan rumah sambil mesinnya dipanaskan.

Kedua terduga pelaku yang patut diduga tengah melakukan pengintaian, langsung bergegas berusaha membawa motor yang tanpa pengawasan itu.

Namun, saat akan membawa kabur motor tersebut, salah seorang tetangga korban memergoki aksi tersebut. Dia lantas meneriaki kedua terduga pelaku. Kedua pelaku pun berusaha kabur, namun mereka menabrak pengendara motor lain hingga keduanya terjatuh dan langsung ditangkap warga.

Tanpa komando dan aba-aba, warga yang berhasil menangkap kedua terduga pelaku lalu langsung menghajar keduanya hingga babak belur. Keduanya lalu ditolong personel Polisi yang tiba di lokasi setelah mendapatkan informasi atas peristiwa tersebut.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Percut Seituan, Iptu Japri Simamora, membenarkan adanya peristiwa itu.