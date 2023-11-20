Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pelaku Curanmor di Deliserdang Tewas Dihajar Warga, Satu Rekannya Kritis

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:57 WIB
Pelaku Curanmor di Deliserdang Tewas Dihajar Warga, Satu Rekannya Kritis
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MEDAN - Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor tewas diamuk warga setelah tertangkap tangan beraksi bersama seorang rekannya di bilangan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (20/11/2023).

Informasi yang dihimpun, pelaku yang tewas diamuk massa adalah RR (25), warga Komplek Griya II Helvetia, Deliserdang. Sementara rekannya berinisial WU (30), warga Jalan Swadaya Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

 BACA JUGA:

Keduanya diduga beraksi mencuri sepeda motor Honda Vario milik warga bernama Sakti Elfriando Girsang di Jalan H. Anif, Percut Seituan. Saat itu motor korban tengah terparkir di depan rumah sambil mesinnya dipanaskan.

Kedua terduga pelaku yang patut diduga tengah melakukan pengintaian, langsung bergegas berusaha membawa motor yang tanpa pengawasan itu.

 BACA JUGA:

Namun, saat akan membawa kabur motor tersebut, salah seorang tetangga korban memergoki aksi tersebut. Dia lantas meneriaki kedua terduga pelaku. Kedua pelaku pun berusaha kabur, namun mereka menabrak pengendara motor lain hingga keduanya terjatuh dan langsung ditangkap warga.

Tanpa komando dan aba-aba, warga yang berhasil menangkap kedua terduga pelaku lalu langsung menghajar keduanya hingga babak belur. Keduanya lalu ditolong personel Polisi yang tiba di lokasi setelah mendapatkan informasi atas peristiwa tersebut.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Percut Seituan, Iptu Japri Simamora, membenarkan adanya peristiwa itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement