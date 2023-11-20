Warga Manggarai Geger! Babi Lahirkan Anak Mirip Manusia Bermata Satu

MANGGARAI BARAT - Warga Desa Sepang, Boleng, Manggarai Barat, Nusa Tenggara TImur (NTT) digegerkan dengan kelahiran seekor anak babi yang tidak lazim yakni memiliki bentuk wajah mirip manusia.

Rekaman video bayi babi itu pun viral di media sosial (medsos).

Dari video itu tampak seekor anak babi yang baru dilahirkan mirip manusia bermata satu dengan kulit berwarna putih mulus tanpa bulu.

Kepala Desa Sepang Titus Tarting mengatakan bahwa bayi babi itu milik seorang warganya. Kata dia, dari induk babi melahirkan sebanyak 10 ekor anak babi, namun anak babi yang ketujuh terlahir dengan kondisi berbeda.

Menurut dia, meskipun bentuk tubuh seperti anak babi dengan empat kaki wajahnya sangat mirip dengan manusia terutama bagian kepala, kulit, dan juga mirip kulit manusia. Sehingga hal yang tidak lazim pada babi pada umumnya itu sempat menggegerkan warga.

"Bayi babi yang lahir pada jumat 17 November 2023 itu hanya bertahan sekitar 5 menit dan bayi babi mati itu dikuburkan warga," kata dia, Senin (20/11/2023).

(Fakhrizal Fakhri )