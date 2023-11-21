Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seekor Kucing Selamatkan Pemiliknya dari Hukuman Penjara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:23 WIB
Seekor Kucing Selamatkan Pemiliknya dari Hukuman Penjara
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Sebuah pengadilan di Siberia, Rusia telah menjatuhkan hukuman percobaan kepada seorang terdakwa dalam sebuah kasus pidana, dengan mencantumkan kepemilikan kucing sebagai salah satu kondisi yang meringankan, demikian dilaporkan saluran Telegram Mash pada Minggu, (19/11/2023). Keringanan hukuman karena alasan ini diduga merupakan yang pertama dalam praktik peradilan di Rusia.

Seorang pria berusia 48 tahun di kota Kemerovo dituduh melakukan hooliganisme dan kepemilikan senjata api ilegal pada suatu kencan pada September setelah dia menyerang orang lain saat mabuk, menurut Mash. Dia juga mengancam korbannya dengan senjata, tambah laporan itu, tanpa mengungkapkan identitas pria tersebut.

Tersangka telah ditangkap oleh polisi, bekerja sama dalam penyelidikan, mengaku bersalah, dan akhirnya diadili. Hakim memutuskan terdakwa dan memvonisnya atas semua dakwaan, beberapa di antaranya membawa hukuman maksimal hingga lima tahun penjara.

Namun, pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan kepada pria tersebut, dengan alasan beberapa hal yang meringankan, termasuk kesehatannya yang buruk, kerja sama dengan otoritas penegak hukum, dan kepemilikan kucing, demikian dilansir RT.

Menjadi pemilik kucing sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai keadaan yang meringankan dalam hukum pidana Rusia, media lokal melaporkan setelah keputusan tersebut. Para terdakwa dapat mengharapkan keringanan hukuman tertentu dari hakim hanya jika mereka mempunyai anak atau saudara yang harus mereka rawat.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jagat Unik Kucing Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement