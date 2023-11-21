Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Kondisi Terkini Dokter Qory, Masih Trauma dan Minta Perlindungan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |06:09 WIB
4 Fakta Kondisi Terkini Dokter Qory, Masih Trauma dan Minta Perlindungan
A
A
A

BOGOR - Kondisi kesehatan dokter Qory yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya Willy sudah membaik.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Polisi Masih Cek Kondisi Piskologis

Saat ini, polisi akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologinya.

"Dokter Qory Alhamdulillahh kondisi kesehatannya sudah membaik. Terkait kondisi psikis dan mentalnya kami dalami. Kebetulan hari ini tim ahli psikologis sudah kami undang untuk hadir melakukan pendalaman terhadap keadaan terakhir psikis dan mental dari dokter Qory sendiri dan anak-anaknya," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

2. Masih Trauma

Dokter Qory masih meminta perlindungan bersama anak-anaknya di Polres Bogor. Karena, perempuan yang tengah hamil 6 bulan itu masih trauma.

"Masih di sini (Polres Bogor), sementara masih di sini sesuai dengan yang bersangkutan juga. Minta diamankan dilindungi. Sebetulnya belum mau pulang ke rumahnya karena masih trauma dan tidak mau pulang ke Tasik, rumah orangtuanya sendiri karena masih kerja," ungkap Teguh.

Topik Artikel :
Polres Bogor KDRT Dokter Qory
