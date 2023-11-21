Hary Tanoe Yakin Ganjar-Mahfud Bisa Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meyakini Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa membawa Indonesia Emas pada 2045.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe saat berpidato di acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).

Ia merasa, ada sejumlah hal yang perlu dicapai untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertama, mempercepat peningkatan produktivitas rakyat menengah ke bawah, termasuk menyelesaikan kesenjangan sosial.

"Kedua masalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, karena korupsi masih di mana-mana, penegakan hukum juga masih tebang pilih," kata Hary Tanoe.

Menurutnya, syarat itu harus terealisasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia berkata, pertumbuhan ekonomi harus tetap tumbuh di atas 6%.

"Kalau ini enggak dibereskan, itu cuma wacana. Ibaratkan perusahaan itu buat proyeksi, tetapi tidak tercapai, karena asumsinya tidak dipenuhi atau tidak bisa dicapai. Jadi itu mengapa dibutuhkan figur Pak Ganjar dan Pak Mahfud," terangnya.

Menurutnya, Ganjar dan Mahfud memiliki kapasitas mumpuni. Apalagi, keduanya telah lama malang melintang di dunia birokrasi.