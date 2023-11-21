Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Tokoh Adat di Jayapura, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:36 WIB
Bertemu Tokoh Adat di Jayapura, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden 2024
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAYAPURA - Calon Presiden Ganjar Pranowo kembali meneruskan kunjungannya mengelilingi Provinsi Jayapura, Papua. Kali ini, Ganjar bertemu dengan tokoh adat yang ada di Jayapura.

Dalam kesempatan itu, Ganjar diangkat menjadi anak adat oleh Kepala Suku Hassor, Gerson Yulianus Hassor melalui prosesi adat dihadapan seorang Ondoafi kota Tabi, Port Numbay, Sairere. Adapun Ondoafi adalah sebutan untuk pemimpin adat masyarakat asli Papua.

“Kami dari para Ondoafi akan memberikan sebuah pesan lewat titipan adat dan ini adalah acara adat tidak ada acara lain-lain,” kata Gerson Yulianus Hassor di kawasan Tobati, Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023).

Ganjar juga diberikan titipan berupa ikat selempang, noken dan mahkota khas Papua. Gerson Yulianus Hassor turut mengatakan para ondoafi yang ada agar Ganjar bisa menjadi Presiden 2024.

“Jadi Bapak sudah di tempat ini, besok Bapak jadi Presiden yang direstui oleh para ondoafi kota Tabi, Port Numbay, Sairere,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gerson Yulianus Hassor berharap Ganjar tidak akan melupakan masyarakat Papua ketika memimpin Indonesia nantinya.

“Harapan ke Pak Ganjar lebih baik lagi, jadi Presiden,” katanya.

