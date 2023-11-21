Cemburu Buta, Suami di Cirebon Pecut Istri Pakai Sabuk dan Bakar Rumah

CIREBON - seorang ibu muda, Suniadi (38) melaporkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, mencekik, hingga melemparkan barang ke tubuhnya ke Polsek Gegesik, Selasa (21/11/2023).

Suniani mengatakan bahwa pelaku pun turut membakar rumahnya lantaran diduga cemburu buta.

Korban mengalami sejumlah luka lebam bekas sabetan dan cekikan sabuk yang masih terlihat jelas di bagian lengan dan leher dari ibu dua anak ini.

Sunani cekcok dengan suaminya dan dipukuli serta dipecut dengan sabuk. "Kemudian saya kabur dan terjadilah pembakaran rumah pada Sabtu 18 November kemarin," ujarnya.

Kapolsek Gegesik AKP Suheryana mengatakan bahwa pihaknya yang menerima laporan dari korban langsung mendatangi lokasi terbakarnya rumah.