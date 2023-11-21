Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cemburu Buta, Suami di Cirebon Pecut Istri Pakai Sabuk dan Bakar Rumah

Toiskandar , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:32 WIB
Cemburu Buta, Suami di Cirebon Pecut Istri Pakai Sabuk dan Bakar Rumah
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

CIREBON - seorang ibu muda, Suniadi (38) melaporkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, mencekik, hingga melemparkan barang ke tubuhnya ke Polsek Gegesik, Selasa (21/11/2023).

Suniani mengatakan bahwa pelaku pun turut membakar rumahnya lantaran diduga cemburu buta.

Korban mengalami sejumlah luka lebam bekas sabetan dan cekikan sabuk yang masih terlihat jelas di bagian lengan dan leher dari ibu dua anak ini.

Sunani cekcok dengan suaminya dan dipukuli serta dipecut dengan sabuk. "Kemudian saya kabur dan terjadilah pembakaran rumah pada Sabtu 18 November kemarin," ujarnya.

Kapolsek Gegesik AKP Suheryana mengatakan bahwa pihaknya yang menerima laporan dari korban langsung mendatangi lokasi terbakarnya rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/512/3061510/kdrt-jqrW_large.jpg
Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3058028/kdt-cmI3_large.jpg
Suami Bunuh Istri Usai Uang Belanja dari Hasil Parkir Dilempar dan Diludahi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052367/viral-j6Yo_large.jpg
Pegawai Ditjen Pajak Diduga KDRT Istri saat Gendong Anak, Ditendang hingga Dilempar Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051249/kdrt-rA6v_large.jpg
Armor Aniaya Selebram Cantik, Kapolres : Tidak Ada Restorative Justice, Kita Kawal Sampai Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/338/3050705/kdrt-aV9B_large.jpg
Ibu di Jaksel Alami KDRT, Ditendang Suaminya saat Gendong Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/340/3050296/penjara-G8mI_large.jpg
Tak Izin Dinas di Hotel, Istri Nyaris Dibakar Suaminya yang Dilanda Amarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement