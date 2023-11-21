Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ini Tampang Pembunuh Sadis di Makassar yang Buang Korban ke Sumur

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |00:45 WIB
Ini Tampang Pembunuh Sadis di Makassar yang Buang Korban ke Sumur
Tampang pelaku pembunuhan sadis di Makassar/Foto:
A
A
A

 

MAKASSAR - Jajaran Polrestabes Kota Makassar bergerak cepat memburu pembunuh sadis yang membuang mayat korbannya ke sumur, dan melukai putri korban hingga kritis. Pelakunya adalah Dominggus (42).

Penangkapan dilakukan Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmob Polsek Makassar, pelaku pembunuhan sadis disertai pemerkosaan di Jalan Muhammad Yamin, Makassar, Minggu (19/11/2023) lalu ditangkap di tempat persembunyiannya, di Moncongloe, Kabupaten Maros, Senin dini hari (20/11/2023).

 BACA JUGA:

“Pelaku kita tangkap kurang dari 12 jam, " kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mukhamad Ngajib, saat merilis kasus tersebut, di Mapolsek Makassar, Senin (20/11/2023).

Kapolres menyebutkan, pelaku yang mengetahui kedatangan polisi mencoba melarikan diri hingga anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan timah panas di kedua kaki pelaku.

 BACA JUGA:

“Dari hasil penyidikan, pelaku dengan korban Tabita (45), sudah berhubungan sejak 2018. Saat melakukan hubungan badan, pelaku ini melakukan pengancaman terhadap korban," kata Ngajib

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, motifnya membunuh korban karena didasari cemburu. Pelaku menganggap korban melakukan hubungan dengan pria lain.

Pelaku ini, lanjut Ngajib, sudah merencanakan penganiayaan serta pembunuhan terhadap korban. Sehingga pelaku terancam hukuman berat.

“Pelaku dikenakan pasal 340 junto 338 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup," tegas perwira Polri tiga bunga ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement