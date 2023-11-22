Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Tegaskan Perang Akan Terus Berlanjut Usai Sandera Dibebaskan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:19 WIB
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan perang akan terus berlanjut usai sandera dibebaskan (Foto: BBC)
GAZA - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan melanjutkan perangnya melawan Hamas sampai mencapai semua tujuannya.

Dalam sebuah pernyataan video yang direkam sebelum kabinet bertemu untuk membahas kemungkinan kesepakatan sandera, dia mengatakan "omong kosong" diucapkan yang menyatakan bahwa perang akan dihentikan setelah para sandera dibebaskan.

Netanyahu menggambarkan kembalinya para sandera sebagai “tujuan suci dan utama”.

“Dalam perang ada tahapannya dan dalam pengembalian sandera ada tahapannya tapi kami tidak akan berhenti sampai kami meraih kemenangan total, sampai kami mengembalikan mereka semua,” ujarnya.

"Itu adalah tugas suci kita semua,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan penghancuran Hamas juga merupakan sebuah tujuan, dan tidak akan ada lagi apa pun di Gaza yang mengancam Israel.

Seperti diketahui, Netanyahu mendesak seluruh kabinet untuk mendukung kesepakatan pertukaran tahanan Palestina dengan warga Israel yang disandera di Gaza.

“Malam ini kita dihadapkan pada keputusan yang sulit, tetapi ini adalah keputusan yang tepat: semua pasukan keamanan mendukungnya sepenuhnya,” kata Netanyahu dalam pernyataan video di awal pertemuan, dikutip CNN.

