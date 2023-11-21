Risiko Wabah Penyakit, WHO Sebut Krisis Kesehatan Gaza Jadi Resep Epidemi Akibat Perang

WHO sebut krisis kesehatan Gaza bisa menjadi resep epidemi akibat perang (Foto: Reuters)

GAZA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan ada risiko wabah penyakit di Gaza yang bisa setara dengan kerugian akibat perang, ketika warga Palestina meninggalkan zona konflik di tengah hujan lebat, dan berkumpul di pusat-pusat pengungsian.

“Ini adalah resep mutlak untuk epidemi skala besar”, kata direktur eksekutif keadaan darurat Michael Ryan, dikutip BBC.

Ryan berpendapat bahwa risiko kesehatan masyarakat bisa “mulai mendekati tingkat yang sama dengan krisis cedera yang kita alami dan krisis di rumah sakit”.

Dia menambahkan anak-anak mempunyai risiko khusus.

"Penurunan suhu secara tiba-tiba akan menimbulkan masalah pneumonia. Stres yang dialami anak-anak, status penurunan suhu yang dimiliki anak-anak, menjadikannya resep epidemi,” lanjutnya.

Dia mengatakan perintah Israel kepada warga Palestina yang melarikan diri ke selatan dan sekarang pindah lebih jauh ke barat akan meningkatkan konsentrasi orang di kamp-kamp pengungsian dan memperburuk keadaan.

Seperti diketahui, otoritas kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas mengatakan dua belas orang tewas setelah tembakan tank Israel menghantam rumah sakit (RS) Indonesia di Gaza. Di antara korban tewas adalah pasien dan seorang anggota staf medis.