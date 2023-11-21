Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Temukan Laboratorium Senjata dan Roket Hamas di Masjid Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:13 WIB
Israel Klaim Temukan Laboratorium Senjata dan Roket Hamas di Masjid Gaza
Senjata yang diklaim Israel ditemukan di Rumah Sakit Al Shifa, Gaza, 15 November 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV – Tentara Israel, pada Senin (20/11/2023), mengklaim telah menemukan persenjataan dan roket di dalam sebuah masjid di Distrik Zitoun, Kota Gaza. Juru Bicara Militer Israel Daniel Hagari mengklaim masjid itu digunakan sebagai fasilitas produksi senjata.

Klaim-klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen oleh The Associated Press.

Israel telah sejak lama mengklaim bahwa Hamas menggunakan rumah sakit, sekolah, masjid dan lingkungan perumahan sebagai tameng.

Dilansir dari VOA Indonesia, Israel juga mengklaim bahwa Hamas menyembunyikan pusat komando dan bunker di bawah halaman Rumah Sakit Al Shifa yang luas.

IDF menerbitkan sebuah video pada Senin untuk mendukung klaimnya tentang senjata yang disimpan dan diproduksi di masjid.

Video itu mengklaim sejumlah tentara yang menemukan gudang senjata dan terowongan di dalam masjid.

(Rahman Asmardika)

      
