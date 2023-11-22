Baru Pulang Kerja, Motor Pria di Sunter Dicuri Maling

JAKARTA - Aksi pencurian motor (curanmor) terjadi di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah motor matic milik warga digondol kawanan maling yang nekat masuk halaman rumah saat situasi sekitar sedang ramai oleh warga yang berlalu lalang.

Berdasarkan rekaman CCTV, Memperlihatkan komplotan berjumlah tiga orang ini berbagi tugas dalam memuluskan aksinya. Satu orang bertugas mengambil motor, sementara dua pelaku lainnya bertugas memantau situasi di atas motor masing-masing.

Sesampainya di depan rumah yang menjadi target, satu pelaku terlihat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat motor yang telah terparkir. Dalam hitungan menit, pelaku membobol kunci motor dan membawa motor dari lokasi tanpa diketahui warga.

Korban atau pemilik kendaraan motor Dede Susanto mengatakan, aksi pencurian ini terjadi pada Selasa (21/11/2023) menjelang sore. Menurut korban, pencurian ini terjadi setelah dirinya pulang kerja dan tidak lama, adiknya melaporkan bahwa motor miliknya telah hilang.

Setelah mengetahui motornya hilang, Dede kemudian mengecek rekaman CCTV yang ada di tempatnya. Setelah diperiksa, ternyata pelaku pencurian terdapat tiga orang yang tidak diketahui identitasnya, lantaran pelaku menggunakan masker.

"Balik kerja terus masuk ke dalam sekitar satu jam di dalam motor tahu-tahu motor langsung enggak ada. Pelaku 3 orang yang pakaian jaket semuanya pakai masker helm," kata Dede saat ditemui di lokasi pada Selasa (21/11/2023).