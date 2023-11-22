Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baru Pulang Kerja, Motor Pria di Sunter Dicuri Maling

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |01:02 WIB
Baru Pulang Kerja, Motor Pria di Sunter Dicuri Maling
Pencurian motor di Sunter Jaya, Tanjung Priok, terekam CCTV. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian motor (curanmor) terjadi di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah motor matic milik warga digondol kawanan maling yang nekat masuk halaman rumah saat situasi sekitar sedang ramai oleh warga yang berlalu lalang.

Berdasarkan rekaman CCTV, Memperlihatkan komplotan berjumlah tiga orang ini berbagi tugas dalam memuluskan aksinya. Satu orang bertugas mengambil motor, sementara dua pelaku lainnya bertugas memantau situasi di atas motor masing-masing.

Sesampainya di depan rumah yang menjadi target, satu pelaku terlihat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat motor yang telah terparkir. Dalam hitungan menit, pelaku membobol kunci motor dan membawa motor dari lokasi tanpa diketahui warga.

Korban atau pemilik kendaraan motor Dede Susanto mengatakan, aksi pencurian ini terjadi pada Selasa (21/11/2023) menjelang sore. Menurut korban, pencurian ini terjadi setelah dirinya pulang kerja dan tidak lama, adiknya melaporkan bahwa motor miliknya telah hilang.

Setelah mengetahui motornya hilang, Dede kemudian mengecek rekaman CCTV yang ada di tempatnya. Setelah diperiksa, ternyata pelaku pencurian terdapat tiga orang yang tidak diketahui identitasnya, lantaran pelaku menggunakan masker.

"Balik kerja terus masuk ke dalam sekitar satu jam di dalam motor tahu-tahu motor langsung enggak ada. Pelaku 3 orang yang pakaian jaket semuanya pakai masker helm," kata Dede saat ditemui di lokasi pada Selasa (21/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement