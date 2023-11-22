Pria Ini Nekat Minta Hubungan Intim dengan Istri Temannya hingga Berujung Maut

SLEMAN - Seorang pria asal Sleman D (49), nekat menikam temannya MY (49) warga Kalasan, Sleman, Yogyakarta, karena tersinggung korban ingin meniduri istrinya.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengatakan, penganiayaan dan penusukan itu terjadi Sabtu (12/11). Pelaku D sakit hati dengan perkataan temannya MY ketika hendak meminjami uang.

BACA JUGA: Penusuk Anggota Banser yang Sedang Sholat Berjamaah Ditangkap Polisi

"Pelaku kesal dengan perkataan korban yang mau meminjamkan uang asal dibayar dengan tubuh istri pelaku,"ujarnya, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, antara korban dengan pelaku sebenarnya teman dekat karena mereka sering nongkrong bareng bahkan bekerja bersama. Aksi penganiayaan dan penusukan ini buntut dari pinjam meminjam uang.

Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku memang sempat berkata hendak meminjam uang kepada korban. Namun jawaban korban dinilai tidak mengenakan dan justru membuat pelaku sakit hati.

"Perkataan korban 'boleh aku pinjamkan uang namun istrimu saya pakai atau berhubungan tubuh dengan saya' itu membuat pelaku emosi,"ungkap Adrian.

Menurut Adrian, perkataan korban itulah yang kemudian terus diingat dan terngiang-ngiang di pikiran pelaku. Hingga akhirnya pelaku dendam terhadap korban karena dianggap telah melecehkan dirinya dan istrinya

Hingga akhirnya pada malam kejadian pelaku bertemu korban untuk menenggak minuman keras. Keduanya kemudian bersama-sama pesta minuman keras seperti yang sering mereka lakukan.

"Saat minum itulah, pelaku kembali ingat perkataan korban dan langsung menusuk korban dengan pisau yang ada di lokasi kejadian,"terang dia.