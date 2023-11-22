Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pria Ini Nekat Minta Hubungan Intim dengan Istri Temannya hingga Berujung Maut

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:42 WIB
Pria Ini Nekat Minta Hubungan Intim dengan Istri Temannya hingga Berujung Maut
Pria di Sleman Nekat Tikam Temannya/Ilustrasi Okezone
A
A
A

SLEMAN - Seorang pria asal Sleman D (49), nekat menikam temannya MY (49) warga Kalasan, Sleman, Yogyakarta, karena tersinggung korban ingin meniduri istrinya.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengatakan, penganiayaan dan penusukan itu terjadi Sabtu (12/11). Pelaku D sakit hati dengan perkataan temannya MY ketika hendak meminjami uang.

"Pelaku kesal dengan perkataan korban yang mau meminjamkan uang asal dibayar dengan tubuh istri pelaku,"ujarnya, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, antara korban dengan pelaku sebenarnya teman dekat karena mereka sering nongkrong bareng bahkan bekerja bersama. Aksi penganiayaan dan penusukan ini buntut dari pinjam meminjam uang.

Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku memang sempat berkata hendak meminjam uang kepada korban. Namun jawaban korban dinilai tidak mengenakan dan justru membuat pelaku sakit hati.

"Perkataan korban 'boleh aku pinjamkan uang namun istrimu saya pakai atau berhubungan tubuh dengan saya' itu membuat pelaku emosi,"ungkap Adrian.

Menurut Adrian, perkataan korban itulah yang kemudian terus diingat dan terngiang-ngiang di pikiran pelaku. Hingga akhirnya pelaku dendam terhadap korban karena dianggap telah melecehkan dirinya dan istrinya

Hingga akhirnya pada malam kejadian pelaku bertemu korban untuk menenggak minuman keras. Keduanya kemudian bersama-sama pesta minuman keras seperti yang sering mereka lakukan.

"Saat minum itulah, pelaku kembali ingat perkataan korban dan langsung menusuk korban dengan pisau yang ada di lokasi kejadian,"terang dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penganiayaan Cabul Penusukan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement