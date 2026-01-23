Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembersihan Sekolah dan Masjid Dipercepat, Aceh Mulai Pulih Pascabanjir

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |19:01 WIB
Pembersihan Sekolah dan Masjid Dipercepat, Aceh Mulai Pulih Pascabanjir
Prajurit TNI lakukan pembersihan Sekolah dan Masjid (foto: dok ist)
ACEH - Di tengah lumpur sisa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, prajurit TNI bersama masyarakat setempat bahu-membahu membersihkan endapan tanah dan sampah menggunakan sekop, pada Jumat (23/1/2026).

Di beberapa lokasi, prajurit TNI mengoperasikan gergaji mesin untuk memotong batang-batang kayu besar yang terbawa arus deras hingga ke area fasilitas publik. Berbagai fasilitas umum, mulai dari jalan raya, selokan, masjid, hingga sekolah, dibersihkan.

Upaya pemulihan difokuskan pada fasilitas publik. Sekolah-sekolah, misalnya, ruang-ruang kelas dibersihkan dan dirapikan secara bertahap agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali normal.

Di Aceh Tamiang, personel TNI dikerahkan untuk membersihkan TK Desa Pengidam, SDN Sungai Liput, TPQ Nurul Qolby Desa Tanjung, serta parit di Dusun Jaya Baru.

Sementara itu, di Kabupaten Bireuen, TNI membantu pembersihan SDN 3 Pante Gajah dan SMKN 1 Peusangan. Mereka juga membersihkan rumah-rumah warga di Dusun Teuping Ara.

 

