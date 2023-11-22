Advertisement
HOME NEWS JATIM

Petugas Lapas Kediri Gagalkan Penyelundupan Nasi Bungkus Dicampur Narkoba

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:54 WIB
Petugas Lapas Kediri Gagalkan Penyelundupan Nasi Bungkus Dicampur Narkoba
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

KEDIRI - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri menangkap dua orang yang diduga hendak menyelundupkan tiga bungkus nasi, yang telah dicampur dengan narkoba, Rabu (22/11/2023).

Dua orang yang diamankan itu awalnya berkunjung ke lapas untuk menitipkan nasi seorang warga binaan. Dua pria berinisial MCA dan AV berkunjung sekitar pukul 10.00 WIB.

"Pengunjung MCA mendaftar kunjungan penitipan barang yang ditujukuan kepada salah satu warga Binaan Lapas Kediri berinisial SSA yang juga terjerat kasus narkoba," terang Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.

Namun, modus MCA terendus tim intelijen Lapas Kediri. Petugas memeriksa barang bawaan MCA dan dilanjutkan penggeledahan melalui x-ray.

"Secara kasat mata, memang tidak terlihat jenis narkoba yang digunakan, karena memang sudah terlebur dengan nasi putih," urai Kepala Lapas Kediri, Hanafi.

Untuk membuktikan hal tersebut, petugas meminta MCA untuk mencicipi nasi yang dibawanya tersebut. Dan MCA baru mengakui bahwa nasi yang dibawanya berasa pahit.

"MCA juga mengaku sedikit pusing setelah memakan sesendok nasi tersebut," tutur Hanafi.

Petugas lalu berkoordinasi dengan Sat Natkoba Kota Kediri. Polisi lalu membawa barang bukti beserta kedua pria diduga pelaku ke Mapolres Kediri.

"Penyidik dari Polres Kediri melakukan pemeriksaan awal kepada pengunjung yang membawa barang titipan/ makanan tersebut," terang Hanafi.

Halaman:
1 2
      
