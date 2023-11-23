Mentan Amran Pacu Produktivitas Semen Beku untuk Tingkatkan Populasi Ternak

Malang- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Malang guna mendorong peningkatan produktivitas semen beku ternak sehingga populasi ternak Indonesia dan susu semakin bertambah dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Univeritas Hasanuddin (IKA UNHAS) ini meninjau pejantan-pejantan unggul Sapi dan Kambing pilihan dan bersertifikat yang dioptimalkan spermanya menjadi semen beku guna peningkatan produktivitas ternak milik rakyat melalui pelaksaan Inseminasi Buatan (IB).

“Kami minta BBIB Singosari ini untuk dapat meningkatkan produksi semen bekunya, agar bisa dimanfaatkan peternak-peternak seluruh Indonesia. Sehingga populasi meningkat dan mendorong produksi daging dan susu di Indonesia. Kita lihat ada potensi besar disini,“ kata Amran pada kunjunganya tersebut, Kamis (23/11/2023).

Mentan Amran meninjau langsung pejantan unggulan BBIB Singosari seperti limousin, simental, termasuk juga icon BBIB Singosari, Gatotkaca, dari bangsa Belgian Blue dan juga Melihat proses penampungan semen segar. Karena itu, ia mendorong BBIB Singosari untuk terus mengembangkan sapi unggulan seperti Belgian Blue.