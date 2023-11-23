Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Akun Instagram Tentara Israel yang Diserbu Netizen Indonesia

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:57 WIB
5 Akun Instagram Tentara Israel yang Diserbu Netizen Indonesia
Salah satu akun Instagram tentara Israel yang diserbu netizen Indonesia. (Foto: X)
JAKARTA - Netizen Indonesia saat ini sedang disibukkan dengan menyerang sejumlah akun media sosial milik pasukan pertahanan Israel (IDF).

Menurut Netizen, menyerang akun-akun media sosial pribadi tentara Israel dapat menurunkan kepercayaan diri mereka dan mengganggu mental mereka dalam berperang melawan Hamas.

Para warganet beramai-ramai melakukan lontaran kebencian dan hujatan terhadap akun media sosial tentara zionis Israel.

Warganet mempercayai serangan secara mental terhadap tentara IDF dapat membuat mereka mental mereka terguncang, selain itu hal ini juga merupakan salah satu bentuk pembelaan warganet terhadap Palestina walaupun hanya menggunakan kekuatan jari dan kuota internet saja.

Akun-akun media sosial Instagram milik tentara Israel disebarkan oleh pengguna akun @Greschinov di sosial media X. Tidak hanya disebarkan, @Greschinov juga membuat daftar list akun-akun Instagram tentara Israel agar memudahkan warganet menyerbu akun-akun tersebut.

Dilansir dari akun media sosial X @Greschinov, inilah daftar 5 akun Instagram tentara Israel yang mendapat bom hujatan dari netizen Indonesia.

Edensissonn 

Akun Instagram dengan nama pengguna Edensissonn adalah salah satu akun yang menerima hujatan paling banyak dari netizen Indonesia.

Saking kesalnya dengan Netizen Indonesia, Eden melaporkan hujatan yang ia terima ini ke kepolisian Israel.

Bukannya takut, Netizen Indonesia termasuk @Greschinov malah ketawa dan berkomentar di X jika tindakan Eden membuat ia semakin “dirujak” oleh warganet.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
