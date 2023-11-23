Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Air di Sumur Peninggalan Sunan Ampel Diyakini Bisa Sembuhkan Beragam Penyakit

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:01 WIB
Air di Sumur Peninggalan Sunan Ampel Diyakini Bisa Sembuhkan Beragam Penyakit
Air di Makam Sunan Ampel (foto: dok MPI)
BANYAK peziarah ke makam Sunan Ampel, apalagi saat bulan Ramadhan hal itu sudah menjadi tradisi. Mereka berdoa di makam Sunan Ampel dan salat di masjid Sunan Ampel. Peziarah tidak hanya datang dari Jawa, tetapi banyak dari luar Pulau Jawa.

Bahkan, peziarah dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, juga banyak yang berkunjung ke makan Sunan Ampel. Peziarah yang datang ke kompleks pemakaman Sunan Ampel tidak lupa meminum air yang ada di gentong.

Air tersebut diyakini bisa mengobati segala macam penyakit oleh masyarakat. Air itu sendiri diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang berada di dalam masjid. Selain itu, air Sunan Ampel juga diyakini bisa membuat wajah awet muda.

Peziarah tidak hanya minum dan membasuh wajahnya dengan air yang ada di gentong, tetapi banyak yang membawa pulang dengan botol. Hal itu mereka lakukan agar dapat memberikannya kepada keluarga yang tidak ikut berziarah sebagai oleh-oleh.

“Saya minum air tadi hanya ingin sehat. Katanya air ini bisa menyehatkan tubuh. Saya juga membawa pulang air ini untuk oleh-oleh pada keluarga,” terang salah seorang peziarah asal Madura, M Sodik.

Sementara itu, Juru Kunci Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, Abdul Kholil, menyatakan banyak peziarah sembuh dari penyakitnya usai minum air di gentong. Sebab, air yang yang ada di gentong diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel.

Halaman:
1 2
      
