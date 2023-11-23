Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Seorang Wanita Joged Disawer Sejumlah Buruh di Tengah Macet di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:31 WIB
Viral Seorang Wanita Joged Disawer Sejumlah Buruh di Tengah Macet di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Aksi demo buruh menuntut Pemerintah agar menaikan besaran upah minimum Provinsi (UMP) buruh pada 2024 terjadi di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Namun, ditengah aksi demo itu mendadak viral video seorang wanita muda joged sambil di sawer oleh sejumlah buruh.

"Para pengunjuk rasa lakukan joget sembari sawer biduan di lampu merah Cibitung," tulis keterangan unggahan akun Instagram wartapresisi dikutip, Kamis (23/11/2023).

Para pendemo ini seakan-akan tidak peduli pengguna jalan, mereka malah asyik joget dan sawer biduan dengan cueknya di tengah jalan.

"Buruh buruh kamu tuh minta naik gaji mengaku gaji tidak cukup tapi untuk sawer biduan lebih dari cukup, haduh, sadarlah kalian buruh, aksi kalian itu merugikan banyak orang kasihan pengendara jalan supir-supir mencari sesuap nasi," tulis keterangan dalam video tersebut.

Diketahui, seorang wanita yang sedang joged di sawer bersama sejumlah peserta buruh itu berlangsung di perempatan akses lampu merah Tol, Jalan Raya Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, diberikan ribuan buruh melakukan aksi turun ke jalan di sejumlah kawasan industri Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Mereka menuntut terkait upah minimum provinsi (UMP) 2024 nanti.

Pantauan di lokasi, massa buruh berjalan dari pintu masuk kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggunakan sepeda motor. Mereka konvoi nyaris menutup jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral demo buruh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074//viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981//isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187869//pemerintah-X1Dq_large.jpg
Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187844//anak_dandan-9zDs_large.jpg
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement