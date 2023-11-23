Viral Seorang Wanita Joged Disawer Sejumlah Buruh di Tengah Macet di Bekasi

BEKASI - Aksi demo buruh menuntut Pemerintah agar menaikan besaran upah minimum Provinsi (UMP) buruh pada 2024 terjadi di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Namun, ditengah aksi demo itu mendadak viral video seorang wanita muda joged sambil di sawer oleh sejumlah buruh.

"Para pengunjuk rasa lakukan joget sembari sawer biduan di lampu merah Cibitung," tulis keterangan unggahan akun Instagram wartapresisi dikutip, Kamis (23/11/2023).

Para pendemo ini seakan-akan tidak peduli pengguna jalan, mereka malah asyik joget dan sawer biduan dengan cueknya di tengah jalan.

"Buruh buruh kamu tuh minta naik gaji mengaku gaji tidak cukup tapi untuk sawer biduan lebih dari cukup, haduh, sadarlah kalian buruh, aksi kalian itu merugikan banyak orang kasihan pengendara jalan supir-supir mencari sesuap nasi," tulis keterangan dalam video tersebut.

Diketahui, seorang wanita yang sedang joged di sawer bersama sejumlah peserta buruh itu berlangsung di perempatan akses lampu merah Tol, Jalan Raya Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, diberikan ribuan buruh melakukan aksi turun ke jalan di sejumlah kawasan industri Kabupaten Bekasi, pada Kamis (23/11/2023). Mereka menuntut terkait upah minimum provinsi (UMP) 2024 nanti.

Pantauan di lokasi, massa buruh berjalan dari pintu masuk kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggunakan sepeda motor. Mereka konvoi nyaris menutup jalan.