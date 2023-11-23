Nekat! Pria Paruh Baya Ini Tanam Ganja di Pelataran Rumah

SUKABUMI - Seorang pria nekat menanam ganja di pelataran rumahnya di Kampung Palatar Muncang, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede mengatakan, seorang pria itu di tangkap di rumahnya. Sebanyak 34 batang pohon ganja ditemukan dalam kondisi dirawat dengan baik.

"Tanaman ganja tersebut terlihat dalam keadaan terawat dan ditempatkan dalam tiap polybag, menunjukkan bahwa ini bukan tanaman yang tumbuh secara alami," kata AKBP Maruly Pardede didampingi Kasat Narkoba Iptu Tatang Mulyana, Kamis (23/11/2023).

BACA JUGA: Petugas Lapas Kediri Gagalkan Penyelundupan Nasi Bungkus Dicampur Narkoba

Kapolres Sukabumi, menyatakan bahwa tanaman ganja ini ditemukan di kebun samping rumah tersangka, yang sekaligus merupakan lahan terbuka. Penyidikan awal menunjukkan bahwa tanaman ini dibeli dalam bentuk biji dan ditanam dengan tujuan untuk dijual setelah panen.