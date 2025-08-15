Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi

Adi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |19:25 WIB
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
Dua pengedar dan pemakai ganja diamankan karena menyimpan ganja seberat 1 kg dikediamannya. Foto/Adi Haryanto-Okezone
A
A
A

CIMAHI – Dua pria asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ganja seberat 1 kilogram. Ironisnya, ganja tersebut merupakan kompensasi dari utang senilai Rp5,5 juta yang belum dibayar seorang rekan mereka.

Kedua pelaku diketahui bernama Erik Cahyadi (EC) dan Fery Haryanto (FH). Mereka diamankan Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Cimahi di wilayah Lembang.

"Ganjanya dari temen yang punya utang Rp5,5 juta. Dia belum punya uang jadi bayar pakai ini ganja," ungkap tersangka FH kepada awak media di Mapolres Cimahi, Jumat (15/8/2025).

Selain menyimpan, FH juga menjual ganja tersebut dalam paket kecil untuk menutup kerugian. "Yang baru dijual sekitar 20 gram, satu paket Rp150 ribu. Tapi saya juga sempat pakai," tuturnya.

Sementara itu, tersangka Erik mengaku hanya menyimpan ganja tersebut atas permintaan FH. "Saya cuma dititipin, katanya nanti dikasih imbalan Rp500 ribu. Tapi belum sempat nerima, udah ketangkep duluan," ujar EC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/608/3028367/hut-bhayangkara-polres-madina-musnahkan-barang-bukti-140-kg-ganja-VPgGUNgnOb.jpg
HUT Bhayangkara, Polres Madina Musnahkan Barang Bukti 140 Kg Ganja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement