Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi

CIMAHI – Dua pria asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ganja seberat 1 kilogram. Ironisnya, ganja tersebut merupakan kompensasi dari utang senilai Rp5,5 juta yang belum dibayar seorang rekan mereka.

Kedua pelaku diketahui bernama Erik Cahyadi (EC) dan Fery Haryanto (FH). Mereka diamankan Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Cimahi di wilayah Lembang.

"Ganjanya dari temen yang punya utang Rp5,5 juta. Dia belum punya uang jadi bayar pakai ini ganja," ungkap tersangka FH kepada awak media di Mapolres Cimahi, Jumat (15/8/2025).

Selain menyimpan, FH juga menjual ganja tersebut dalam paket kecil untuk menutup kerugian. "Yang baru dijual sekitar 20 gram, satu paket Rp150 ribu. Tapi saya juga sempat pakai," tuturnya.

Sementara itu, tersangka Erik mengaku hanya menyimpan ganja tersebut atas permintaan FH. "Saya cuma dititipin, katanya nanti dikasih imbalan Rp500 ribu. Tapi belum sempat nerima, udah ketangkep duluan," ujar EC.