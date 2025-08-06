4 Pria Ini Nekat Pakai Ganja di Pinggir Jalan

JAKARTA - Polisi menangkap empat orang pria di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena diduga menggunakan narkoba di pinggir jalan. Peristiwa keempat pria menggunakan narkoba itu pun sempat viral di media sosial Instagram.

Salah satunya diunggah oleh akun @sejakarta.id kemarin, yang menampilkan empat orang pria diduga tengah mengelinting ganja untuk dihisap. Lokasinya disebut berada di dekat sebuah kampus di kawasan Radio Dalam.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih mengatakan, polisi telah menangkap keempat pria tersebut. Mereka kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya menunjukkan satu orang positif menggunakan narkoba.

“Kemarin menerima laporan dan informasi dari masyarakat, tim lalu menindaklanjuti. Anggota mengarah ke lokasi dan mengamankan empat orang di Jalan Radio Dalam. Hasil tes urine positif satu orang, tiga lainnya mengaku tidak menggunakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).