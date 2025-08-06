Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Pria Ini Nekat Pakai Ganja di Pinggir Jalan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |02:05 WIB
4 Pria Ini Nekat Pakai Ganja di Pinggir Jalan
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap empat orang pria di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena diduga menggunakan narkoba di pinggir jalan. Peristiwa keempat pria menggunakan narkoba itu pun sempat viral di media sosial Instagram.

Salah satunya diunggah oleh akun @sejakarta.id kemarin, yang menampilkan empat orang pria diduga tengah mengelinting ganja untuk dihisap. Lokasinya disebut berada di dekat sebuah kampus di kawasan Radio Dalam.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih mengatakan, polisi telah menangkap keempat pria tersebut. Mereka kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya menunjukkan satu orang positif menggunakan narkoba.

“Kemarin menerima laporan dan informasi dari masyarakat, tim lalu menindaklanjuti. Anggota mengarah ke lokasi dan mengamankan empat orang di Jalan Radio Dalam. Hasil tes urine positif satu orang, tiga lainnya mengaku tidak menggunakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900//narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181644//petugas_gerebek_kampung_bahari-Uxd1_large.jpg
Petugas Dihadang Busur Panah saat Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581//narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181328//onadio_leonardo-9QON_large.jpg
Onad Resmi Direhabilitasi 3 Bulan, Ingin Sembuh dari Kecanduan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181308//leonardo_arya_atau_yang_dikenal_dengan_onad-plwo_large.jpg
Hasil Asesmen BNNP, Onad Jalani Rehabilitasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122//narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement