HOME NEWS SUMUT

Penarik Becak Motor di Sumut Nekat Beli Sabu

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:53 WIB
Penarik Becak Motor di Sumut Nekat Beli Sabu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PADANGSIDIMPUAN - Seorang warga Jalam IIma Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Sumatera Utara terpaksa berurusan dengan aparat Polres Padangsidimpuan.

Pasalnya, pria berinisial MPH (43) ini kedapatan membawa satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram.

Penangkapan pria yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak motor (parbetor) ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Pudun Jae, KecamatanBPadangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Rabu (22/11/2023) sore. Kala itu, petugas mendapat informasi adanya penyalagunaan narkoba di kawasan tersebut.

Alhasil, petugas yang mendapat informasi langsung terjun ke lokasi dan mendapati tersangka yang seorang diri dengan gelagat mencurigakan.

“Oleh personil, tersangka langsung disergap. Dan saat digeledah, tersangka menggenggam 1 paket kecil narkotika jenis sabu,” ungkap Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar, Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut, petugas mengintrogasi tersangka yang akhirnya mengaku barang haram tersebut dari seorang pria di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Namun sayang, saat dilakukan pengembangan petugas tidak mendapati pria yang menjadi pemasok sabu kepada tersangka.

