Bea Cukai Tanjung Perak Raih Penghargaan Intansi Pemerintah Terbaik pada GINSI Award 2023

Surabaya- Bea Cukai terus berupaya melakukan perbaikan dalam kinerja pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Perbaikan kinerja ini pun mendapatkan apreasiasi oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses bisnis Bea Cukai.

Kali ini, salah satu unit vertikal Bea Cukai yaitu Bea Cukai Tanjung Perak berkesempatan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi, mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Bumi Surabaya pada acara GINSI Award 2023 and Economic Outlook 2024 dengan tema “Dukungan Impor untuk Kemajuan Ekspor dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur”, pada Rabu (22/11).

“Bea Cukai Tanjung Perak menerima penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Terbaik Ke-1 berdasarkan pilihan anggota BPD GINSI Jawa Timur. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keunggulan CEISA 4.0 dan respon yang cepat dalam hal penanganan CEISA 4.0 serta pelayanan Bea Cukai yang semakin baik,” ujarnya.

BACA JUGA:

Dwijanto mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu wujud penilaian eksternal kepada Bea Cukai dan indikator keberhasilan pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada pengguna jasa.

“Kami berharap melalui penghagraan ini dapat meningkatkan semangat Bea Cukai Tanjung Perak dalam meningkatkan kinerja serta membangun kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

(Karina Asta Widara )