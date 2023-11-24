Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bea Cukai Tanjung Perak Raih Penghargaan Intansi Pemerintah Terbaik pada GINSI Award 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:28 WIB
Bea Cukai Tanjung Perak Raih Penghargaan Intansi Pemerintah Terbaik pada GINSI Award 2023
Foto: Dok Bea Cukai
A
A
A

Surabaya- Bea Cukai terus berupaya melakukan perbaikan dalam kinerja pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Perbaikan kinerja ini pun mendapatkan apreasiasi oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses bisnis Bea Cukai.

Kali ini, salah satu unit vertikal Bea Cukai yaitu Bea Cukai Tanjung Perak berkesempatan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi, mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Bumi Surabaya pada acara GINSI Award 2023 and Economic Outlook 2024 dengan tema “Dukungan Impor untuk Kemajuan Ekspor dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur”, pada Rabu (22/11).

“Bea Cukai Tanjung Perak menerima penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Terbaik Ke-1 berdasarkan pilihan anggota BPD GINSI Jawa Timur. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keunggulan CEISA 4.0 dan respon yang cepat dalam hal penanganan CEISA 4.0 serta pelayanan Bea Cukai yang semakin baik,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Dwijanto mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu wujud penilaian eksternal kepada Bea Cukai dan indikator keberhasilan pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada pengguna jasa.

“Kami berharap melalui penghagraan ini dapat meningkatkan semangat Bea Cukai Tanjung Perak dalam meningkatkan kinerja serta membangun kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188220//dirjen_bea_cukai_kemenkeu_soal_sarang_pungli-gjnc_large.JPG
6 Fakta Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai hingga Disebut Sarang Pungli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188326//bobby_rakor_bersama_bmkg-HBWz_large.jpg
Gubernur Sumut Telah Instruksikan Kesiapsiagaan Bencana sejak September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement