Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Oknum Dosen di Madura Lecehkan Mahasiswi, Perindo: Usut Tuntas dan Berikan Efek Jera

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:58 WIB
Oknum Dosen di Madura Lecehkan Mahasiswi, Perindo: Usut Tuntas dan Berikan Efek Jera
Ike Julies Tiati (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mendorong pihak kepolisian untuk melakukan investigasi atas dugaan kasus pelecehan seksual dilakukan dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur, terhadap mahasiswinya. Selain itu, Ike meminta pihak kampus untuk berpihak kepada korban.

"Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus sudah dalam keadaan darurat. Padahal, kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengenyam pendidikan," kata Ike dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Jika terbukti bersalah, Ike mengatakan, dosen yang menjadi pelaku pelecehan seksual tersebut harus mendapat hukuman seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga pelaku mendapatkan efek jera," tegas Ike yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini.

Kemudian, Ike juga meminta pemerintah dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

"Satgas tersebut harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Sehingga jika ada laporan terkait adanya kasus pelecehan dan kekerasan seksual dapat langsung merespons laporan tersebut. Tidak seperti sekarang, butuh waktu yang sangat lama agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/337/2902228/kronologi-skandal-terlarang-mahasiswi-cantik-dan-dosen-uin-lampung-digerebek-sedang-bercumbu-pshVt0KKnR.jpeg
Kronologi Skandal Terlarang Mahasiswi Cantik dan Dosen UIN Lampung Digerebek Sedang Bercumbu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/337/2900567/bukan-orang-sembarangan-ini-sosok-desni-pratiwi-istri-dosen-uin-yang-tiduri-mahasiswinya-fJr3082xXv.jpg
Bukan Orang Sembarangan, Ini Sosok Istri Dosen UIN yang Tiduri Mahasiswinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/337/2900565/profil-shd-dosen-uin-yang-kepergok-ngamar-bareng-mahasiswi-cantik-spqudz8M7i.jpeg
Profil SHD, Dosen UIN yang Kepergok Ngamar Bareng Mahasiswi Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/337/2900466/gaya-hidup-vo-mahasiswi-cantik-yang-tidur-bareng-dosen-uin-jadi-sorotan-otm4bO9vna.jpg
Gaya Hidup VO Mahasiswi Cantik yang Tidur Bareng Dosen UIN Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/337/2899996/sosok-vo-mahasiswi-cantik-yang-6-kali-berhubungan-intim-saat-sebulan-pacari-dosen-uin-RSGQxhgC4p.jpg
Sosok VO, Mahasiswi Cantik yang 6 Kali Berhubungan Intim saat Sebulan Pacari Dosen UIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/340/2898496/dosen-ngamar-dengan-mahasiswi-uin-raden-intan-kami-miris-dengan-peristiwa-ini-gpLqjz6mUf.jpg
Dosen Ngamar dengan Mahasiswi, UIN Raden Intan: Kami Miris dengan Peristiwa Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement