HOME NEWS NEWS

Peringati Hari Anak Dunia, Swiss-Belinn Saripetojo Solo Gelar Fun Bike and Charity ke Panti Asuhan Aisyiyah Surakarta

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:08 WIB
Peringati Hari Anak Dunia, Swiss-Belinn Saripetojo Solo Gelar Fun Bike and Charity ke Panti Asuhan Aisyiyah Surakarta
Foto doc. Swiss-Bellin Saripetojo
SURAKARTA - Hari anak sedunia selalu diperingati dan dirayakan pada tanggal 20 November setiap tahun. Perayaan tersebut merupakan suatu ajang dalam mempromosikan kesadaran masyarakat mengenai hak- hak anak demi meningkatkan kesejahteraan anak didalam keluarga.

Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Anak Sedunia, Swiss-Belinn Saripetojo Solo kembali menyelenggarakan program #CSRSISR, yang merupakan salah satu program bakti pada masyarakat sekitar sebagai wujud apresiasi yang rutin lakukan pada setiap tahunnya.

Mengusung tema 'Saripetojo Fun Bike Goes to Celebrate World Children Day at Panti Asuhan Aisyiyah Surakarta', digelar Sabtu (25/11/2023).

Pada tahun ini merupakan ketiga kalinya program ini diselenggarakan, dan kali ini dengan menggandeng Panti Asuhan Aisyiyah Surakarta yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 38, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.

Acara ini diawali dengan para staff yang berkumpul lobby di hotel pada pukul 06.30, kemudian pada pukul 07.00 dilanjutkan dengan bersepeda bersama menuju ke Panti Asuhan Aisyiyah Surakarta.

Halaman:
1 2
      
